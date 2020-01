San Michele, stop alle auto a folle velocità: in arrivo misuratori elettronici

Quartiere di San Michele,, arrivano i misuratori di velocità per aumentare la sicurezza dei pedoni.

Nei giorni scorsi, su iniziativa del consigliere comunale di Forza Italia Simone Gramaglia, si è svolto un sopralluogo congiunto con l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Mauro Patti, e il comandante della Polizia Locale, Cosimo Antonica, nei pressi della scuola “Kolbe" dove appunto saranno installati dei rilevatori di velocità.

"Già nel 2013 - dice Gramaglia - mi sono occupato del gravoso problema della precaria sicurezza stradale intorno all’istituto scolastico 'Kolbe' in ragione della presenza di una strada, che peraltro conduce all’ospedale, densamente trafficata. Già all’epoca acquistammo le apparecchiature deterrenti. Poi però il tutto si è arenato. Adesso, subentrato in Consiglio comunale, ho ritenuto doveroso concludere quanto già avviato. I rilevatori di velocità sono un intervento atteso da tempo in quanto strumento destinato a garantire maggiore sicurezza ai tanti bambini che frequentano la scuola ‘Kolbe’ e anche ai tanti lavoratori che fruiscono della zona come strada di transito e di collegamento con l’ospedale e la zona industriale. Ringrazio l’amministrazione comunale, il comandante Antonica e in particolare l’assessore Mauro Patti per la sollecitudine con cui si è prontamente adoperato – conclude Simone Gramaglia -".