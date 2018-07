Quartiere Ellenistico Romano: un tesoro tutto ancora da scoprire

Il Quartiere Ellenistico Romano conserva, sotto strati di terra e pietra, la memoria dei secoli. Quello che in parte era già noto dai tempi delle ricerche effettuate da Ernesto De Miro, oggi trova conferma in nuovi scavi e nuove verifiche non invasive condotte dall'Università di Bologna. Infatti, l'area su cui sorge il quartiere, connesso, come si è scoperto oggi, al teatro ellenistico e alla grande agorà della città, è stata intensamente vissuta dai nostri antenati per almeno 12 secoli.

Unibo, che ad ottobre sarà nuovamente ad Agrigento con una terza campagna di scavi che si concentrerà sulle insule II e III e curerà insieme al Parco Archeologico una "fiel school" dedicata al recupero di parti pittoriche rinvenute durante le ricerche, con l'utilizzo "di tecniche di indagine geofisica del sottosuolo nell’intera insula III e in parte dell’insula IV", insieme alle campagne già effettuate, ha potuto verificare che "nell’insula III, le prospezioni georadar all’interno delle case hanno rivelato la frequente presenza di residui di fondazioni murarie sepolte e che nell’insieme compongono, almeno per una determinata fase, un’articolazione planimetrica delle abitazioni differente rispetto a quella attualmente visibile”.

A questo si è aggiunto ovviamente anche un lavoro più “fisico”, con la realizzazione di saggi che sono scesi in profondità rilevando in alcuni punti fino ad otto diversi strati: case costruite sopra altre case, sopra muri, sopra strade, seguendo, ma è solo un'ipotesi, comunque lo stesso andamento che oggi ha ancora il quartiere. Quello era quindi il vero cuore della città antica, e delle città che sono nate successivamente nel lungo e travagliato passato di Agrigento, fino a che, secoli dopo, quell'area tornò ad essere piena campagna e venne sostanzialmente dimenticata, anche dagli studiosi.

La conferma della "vivacità" del patrimonio rinvenibile al Quartiere Ellenistico Romano rafforza quanto il Parco sta già facendo per aumentare la conoscenza e la fruibilità turistica di questa parte della Valle.