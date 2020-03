Vigile del fuoco cardiopatico in quarantena su una roulotte: la denuncia dell’Usb

"Denunciamo quanto è accaduto ad un nostro collega vigile del fuoco lampedusano che era stato elitrasportato all’ospedale di Agrigento per problemi id natura cardiaca. Gli hanno dato le cure del caso, lo hanno dimesso e riportato, per come dice la norma, in una zona di quarantena. Per il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, questa zona di quarantena non è altro che un pony logistico, praticamente una pseudo roulotte che offende la dignità dei lavoratori dei vigili del fuoco". E' con queste parole che Costantino Saporito, segretario nazionale dell’Unione sindacale di base dei vigili del fuoco, ha inoltrato la segnalazione alla redazione di AgrigentoNotizie.

Coronavirus, allievo pompiere evacuato da Roma lascia la città: in quarantena a Lampedusa

Saporito, parla anche dei disagi a cui sarà soggetto il pompiere che dovrà soggiornare nel pony logistico. “Anche solo per poter andare in bagno – dice il segretario Usb – si ritrova in una condizione letteralmente imbarazzante e indecente. Quello che sta accadendo ad Agrigento – aggiunge Saporito – è una cosa unica che non è accaduta in tutto il territorio nazionale e che noi riteniamo assurda. Vogliamo – conclude il segretario del sindacato – che il dirigente dia un posto dove porre in quarantena il vigile del fuoco, dandogli la dignità la dignità della persona e le cure del caso perché il vigile del fuoco è un bene per questo Paese e non un pezzo da scartare quando sta male”.

