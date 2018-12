Qualità della vita 2018, Agrigento è in lieve risalita: s'è piazzata al 93esimo posto

Ha guadagnato tre posizioni. Agrigento - in leggera risalita - è passata al 93esimo posto, sui complessivi 107, in quella che è la tradizionale indagine annuale - sulla "Qualità della vita" - del Sole 24 ore. Sotto Agrigento soltanto le province siciliane di Messina, Caltanissetta ed Enna che è al 102esimo posto.

Come ogni anno l’indagine del Sole 24 Ore scatta una fotografia delle città italiane, scegliendo di inquadrare la questione della vivibilità urbana tramite 42 parametri per ciascuna provincia (107 in tutto), suddivisi in sei macro aree tematiche (Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Cultura e tempo libero), riferiti all’ultimo anno appena trascorso. Sul podio c'è Milano, l'ultima invece è Vibo Valentia.

Agrigento si trova in 40esima posizione per quanto riguarda giustizia e sicurezza: durata dei processi, scippi e borseggi, indici di litigiosità, cause pendenti ultratriennali, rapine, delitti connessi agli stupefacenti e furti di autovettura. E' invece al 107esimo posto per ricchezza e consumi: depositi pro capite, Pil pro capite, canoni medi di locazione, consumi, protesti pro capite, prezzo medio di vendita, spesa pro capite in viaggi e turismo. Al 90esimo posto per affari e lavoro: imprese registrate, tasso di occupazione, disoccupazione giovanile, impieghi su depositi, quota di export su Pil, start up innovative e gap retributivo di genere. La città dei Templi si trova poco sotto il "gradino" 100 per cultura e tempo libero: librerie, sale cinematografiche, offerte culturali, turisti e permanenza media nelle strutture ricettive, spettacoli e spesa al botteghino, Onlus e indice di sportività.

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO)