Qualità della vita 2018, Agrigento cade giù e perde quattro posizioni

Qualità della vita: che Agrigento rimanga ancorata alle ultime posizioni sembra ormai essere diventata una "non-notizia". In attesa dei risultati del Sole 24 Ore, la prima graduatoria ad essere pubblicata è quella stilata dal quotidiano Italia Oggi, che appunto relega la nostra provincia al 101esimo posto contro il 97esimo piazzamento rimediato nella precedente classifica. Un tracollo che, va detto, può essere dipeso anche solo da una leggerezza della macchina comunale che potrebbe non aver trasmesso i dati richiesti, ottenendo così un risultato negativo. Certo è che se le grandi città siciliane sono messe peggio (dietro di noi Catania, Palermo e Siracusa) e che complessivamente ad arrancare è l'intero Sud Italia.

Ma andiamo ai numeri delle singole categorie in cui lo studio è suddiviso. Siamo 104esimi per affari e lavoro ( in lieve salita rispetto al 106esimo posto del 2017); ottavi per qualità dell'ambiente ( con un 67esimo posto per la depurazione e un 105esimo posto per la raccolta differenziata - anno di riferimento 2017), con un enorme balzo in avanti dato che lo scorso anno eravamo 76esimi; 55esimi per livello si sicurezza ( in risalita netta rispetto al passato: più nove posizioni); siamo 98esimi per disagio sociale (- 20 posizioni rispetto all'anno passato, nella categoria rientra un po' di tutto, dal numero dei senza lavoro ai morti per incidenti stradali); siamo 35esimi per popolazione (numero abitanti per metro quadrato, ecc); 88esimi per servizi finanziari e scolastici (quanti sportelli bancari, quante scuole ecc) e ultimi alla posizione 110, dove ci trovavamo già in passato, per qualità del servizio sanitario locale, così come siamo fermia quota 104 per il tempo libero (quanti cinema, quante librerie ecc). Migliora, paradossalmente, il tenore di vita, passato dalla 95esima posizione all'ottantottesima, con un sistema che misura i costi dei prodotti di consumo e la spesa dei cittadini-utenti.