Incubo buche in città, il Comune ordina: "Da via Imera al Quadrivio a 10 km orari"

Dal tratto finale di via Imera fino al Quadrivio Spinasanta a.... 10 km all'ora. E' l'ultimo provvedimento del Comune, firmato dal comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni, che servirà ad affrontare l'emergenza buche in città.

La problematica ha già portato alla chiusura, per i mezzi a due ruote, di importantissime strade della città (su tutte la Panoramica dei Templi e il lungomare Falcone-Borsellino, qualche divieto a San Leone è collocato in maniera platealmente errata perchè non consente di tornare indietro) e adesso mette a dura prova la zona probabilmente più caotica della viabilità cittadina.

L'ordinanza dirigenziale parla di "buche, deformazioni e fessurazioni". Di conseguenza, "nelle more che si provveda all'eliminazione dei pericoli", è stato ritenuto necessario introdurre il limite di 10 km orari nel tratto compreso fra la Banca Unicredit e il Quadrivio Spinasanta, "compresa la rotatoria Imera - via XXV aprile".

L'ennesima dura prova, peraltro in corrispondenza con la ripresa delle attività scolastiche, per il traffico infernale di quel tratto di strada, nevralgico per la città.