Rotatoria e nuovo parcheggio al Quadrivio Spinasanta: c'è l'aggiudicazione definitiva

Nuova rotonda e nuovo parcheggio a servizio del quartiere del Quadrivio Spinasanta: c'è l'aggiudicazione definitiva del maxi progetto e questo significa che già nei prossimi mesi potrebbero partire i lavori.

L'atto è stato pubblicato nella giornata di oggi e formalmente affida i lavori alla Costruzioni Giardina Fortunato di Canicattì per un importo totale di quasi 490mila euro. Soldi che, come noto, provengono dalle misure compensative per la realizzazione della statale 640.

I lavori, della durata di pochi mesi, prevederanno l'installazione di una grande rotonda con una torre faro al centro dell’incrocio tra quattro strade che dà il nome al quartiere – e che è certamente uno dei punti più complessi del traffico cittadino – e la creazione di un’area di sosta da realizzarsi in un’area tra il Quadrivio Spinasanta e la via Imera che è oggi completamente incolta.

Gli interventi erano attesi da anni, e la speranza è che questi possano agevolare la viabilità di una delle zone più congestionate della città.