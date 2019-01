Rotonda al Quadrivio Spinasanta, impegnati 970 mila euro per l'appalto

Ci siamo: è il momento della svolta. Il progetto di sistemazione della viabilità - caotica, talvolta infernale – del quadrivio Spinasanta s’avvia veramente a divenire realtà. Il Comune, il settore Infrastrutture Patrimonio nello specifico, ha avviato l’iter per indire la procedura aperta per gli “Interventi di messa in sicurezza del quadrivio Spinasanta, delle aree limitrofe e della viabilità”.

L’impegno di spesa complessivo è di 970 mila euro e l’importo dei lavori a base d’asta ammonta a 581.251,79 euro. Lo schema del bando di gara e il disciplinare verranno, adesso, affidati alla sezione territoriale di Agrigento dell’Urega che si occuperà, naturalmente, dell’espletamento della procedura di gara.

Si tratta di un progetto sognato da decenni, ad Agrigento. Un piano dei lavori che potrà però divenire veramente realtà grazie alla convenzione – per 2 milioni e 400 mila euro – fatta con l’Anas per i fondi delle misure compensative relative al raddoppio della strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta.

“Gli interventi riguardano la realizzazione della rotatoria nell’area del Quadrivio con la sistemazione delle aree limitrofe e di parcheggio e il completamento della sistemazione della via Basile – ha spiegato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto - . Le previsioni di intervento, che raccolgono anche le esigenze rilevate dopo incontri e confronti con gli abitanti del quartiere, si propongono di rispondere a tali esigenze e di incidere realmente, già con gli importi disponibili, sulla condizione di vivibilità nel quartiere, attraverso interventi di miglioramento della viabilità e del traffico veicolare e la previsione di spazi di aggregazione e aree di sosta”.