Scoppia una rissa al Quadrivio, acquisite le immagini delle video sorveglianza

Una rissa – che ha coinvolto tre o quattro persone – si è verificata al Quadrivio Spinasanta. Ad accorrere, non appena è stata acquisita la segnalazione al 113 da parte di alcuni residenti, sono stati i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura. Agenti che, quando sono giunti sul posto, non hanno trovato nessuno degli esagitati che sarebbero appunto venuti alle mani.

Ma i poliziotti hanno già acquisito dei filmati di alcune telecamere di video sorveglianza. Non ci sono conferme ufficiali – sarebbe del resto troppo prematuro – ma pare che da quei filmati qualcosa si veda. Le indagini sono, naturalmente, ancora in fase embrionale. Servirà del tempo, è chiaro, per circostanziare meglio quanto sia accaduto al Quadrivio Spinasanta e per identificare le tre o quattro persone che sarebbero venuti alle mani.