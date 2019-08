Rotonda e nuovo parcheggio al Quadrivio Spinasanta, via alla gara d'appalto

Lavori di realizzazione della rotatoria del Quadrivio Spinasanta e costruzione del parcheggio a monte del quartiere, via alla gara d’appalto.

Potranno infatti essere presentate fino al prossimo 13 settembre le offerte per partecipare alla selezione per l’individuazione dell’impresa che dovrà occuparsi degli interventi che appunto prevederanno l’installazione di una grande rotonda con una torre faro al centro dell’incrocio tra quattro strade che dà il nome al quartiere – e che è certamente uno dei punti più complessi del traffico cittadino – e la creazione di un’area di sosta da realizzarsi in un’area tra il Quadrivio Spinasanta e la via Imera che è oggi completamente incolta.

Lavori che hanno un importo a base d’asta da oltre 600mila euro e una previsione di circa sei mesi necessari per realizzare il tutto e che però non esauriranno gli interventi previsti per il quartiere.

Alla fine l’investimento arriverà infatti a circa un milione di euro in totale, dato che saranno previsti anche lavori per completare la via Basile, cioè la strada che condurrà alla nuova chiesa del quartiere, ancora oggi in costruzione.