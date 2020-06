Smercio di droga in pieno centro, pusher in azione in via Atenea

Pusher in azione in pieno centro cittadino. I residenti della via Atena sono stanchi e sfiniti. I venditori di morte, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, avrebbero ripreso a spacciare a pochi passi della via Pirandello.

“Ci siamo rivolti alle forze dell’ordine, fanno i controlli, ma appena si allontanano tornano nuovamente a smerciare droga”. Questo lo sfogo di un residente ripreso dal quotidiano La Sicilia. Lo smercio di droga non conosce orari, i pusher affollano il centro cittadino anche di giorno. Dal vicolo San Pietro, fino ad arrivare alla discesa Empedocle. Una situazione insostenibile per i residenti della zona. I controlli delle forze dell’ordine, anche in questi, sono serrati. I pusher, però, riescono a farla franca, vendendo hashish e marijuana a due passi dal salotto buono della città.