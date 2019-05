Bambino morso da zecca a Villaseta, Vullo: "Bonifica immediata dei luoghi"

Il consigliere comunale di "Uniti per la Città" Marco Vullo, chiede al sindaco e all’assessore alla Sanità "interventi urgenti in ordine allo stato di grave situazione igienico sanitaria a causa della presenza di zecche , presso la zona dell’ex centro commerciale e vie limitrofe Della Concordia e piazza San Basilio a Villaseta".

Tutto parte dalla denuncia dei residenti, i quali hanno segnalato la presenza di zecche e, soprattutto, il fatto che un bambino si troverebbe ricoverato in seguito proprio al morso di questo pericoloso insetto. “E’ veramente grave continuare a registrare l’incapacità governativa dell’amministrazione comunale - commenta Vullo - che continua a non trovare soluzioni in merito alla grave situazione sanitaria in cui versano le frazioni della città. Il rischio per la salute pubblica è occorre immediatamente procedere ad una bonifica e disinfestazione dell’intera zona, chi ha il dovere di intervenire lo faccia - continua il consigliere comunale -. Mi appello agli organi competenti al fine di stimolare l’amministrazione Comunale a prendere urgenti provvedimenti in ordine alle bonifiche delle aree interessate dove il rischio infezioni è abbastanza alto oltre al disagio che vivono anche nel normale svolgimento delle loro attività i commercianti presenti sul posto oltre a costringere i residenti a barricarsi in casa. Occorrono - conclude - azioni concrete di salvaguardia e tutela della salute pubblica“.