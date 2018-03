Pullara: "Grande soddisfazione per stabilizzazione precari Asp"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Carmelo Pullara, vicepresidente della Commissione Sanità dell’ARS, esprime la sua piena soddisfazione per la stabilizzazione a tempo pieno del personale precario, conosciuto come “ex contrattisti”, dell’Asp di Agrigento.

Il Commissario dell’Asp ha infatti approvato, con delibera, la stabilizzazione a tempo pieno di alcune decine di lavoratori rivestenti svariate qualifiche parasanitarie. Il plauso dell’On. Pullara, già apprezzato manager sanitario, va al lavoro svolto dai sindacati ed in particolare dalla FIALS di Agrigento, rappresentata dal suo segretario generale Amedeo Fuliano, a fianco del quale l’onorevole ha seguito la vicenda a stretto contatto. La FIALS ha sollecitato questo atto tanto atteso con più comunicati, ultimo tra questi quello pubblicato da INSANITAS una decina di giorni fa.

L’on. Pullara nel dirsi soddisfatto lancia un appello a tutte le categorie meritevoli di tutela istituzionale perché si attivino a creare rapporti virtuosi di collaborazione con la politica, per far sì che, nel rispetto della legalità, le istituzioni si avvicinino ai bisogni della gente.