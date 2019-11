Direzioni sanitarie di presidio, Pullara: "Siano affidate a medici con i requisiti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Garantire l’accesso alle Direzioni di Presidio Ospedaliero di Medici nel rispetto della normativa vigente

Interrogazione parlamentare su misure finalizzate ad assicurare l’applicazione, in materia di assegnazione di personale medico con o senza responsabilità, alle Direzioni di Presidio Ospedaliero.

“Con sempre maggiore frequenza – dice l’On.le Carmelo Pullara, Presidente Gruppo Popolari e Autonomisti – Idea Sicilia - da parte delle Direzioni generali delle Aziende sanitarie vengono assegnati alle Direzioni sanitarie di Presidio Ospedaliero medici che non posseggono i requisiti di legge richiesti. Si tratta di personale privo di idonea formazione e di debole esperienza professionale, che può accrescere, per tali motivi, l’insorgenza di episodi di rischio clinico come l’erogazione di servizi meno efficienti ed efficaci.

Inoltre – aggiunge Pullara – una tale azione determina, a favore di medici, che sono illegittimamente assegnati alle Direzioni di Presidio, condizioni inappropriate di vantaggio di posizione per ulteriori progressioni di carriera e di accesso ai ruoli apicali.

Per questi motivi – conclude Pullara - ho presentato un’ interrogazione parlamentare diretta all’Assessore alla Salute, Avv. Ruggero Razza, per conoscere quali iniziative urgenti intenda prendere nei confronti delle Direzioni aziendali, per garantire la completa applicazione della normativa vigente e dei principi in materia di assegnazione del personale medico, con o senza responsabilità, nelle Direzioni sanitarie di Presidio Ospedaliero”.