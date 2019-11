Valloni pieni di erbacce e terra e tombini otturati, il Comune corre ai ripari

Forti temporali ormai all'ordine del giorno, insieme alle allerte meteo: il Comune corre ai ripari per la pulizia dei canaloni.

Se l'ente sta già provvedendo con i cantieri di servizio a pulire i tombini, più complesso, gli uffici nei giorni scorsi si sono attivati per intervenire a valle della città e liberare i valloni che attraversano il pieno centro abitato come il Donna Cruci, il Donna Cristina da sterpi e ostruzioni.

Tutto partendo dalle segnalazioni degli stessi residenti delle zone in cui si trovano, i quali denunciano da tempo la presenza di sterpaglie e canneti che oltre a far ristagnare l’acqua provocano il rischio di esondazioni in caso di forti precipitazioni. Per questo l’Ente ha stanziato circa 12mila euro per intervenire “con la massima urgenza al ripristino della funzionalità delle condotte delle acque bianche compreso i valloni e canaloni” attraverso il noleggio di mezzi da adibire a questo scopo.