Mancata pulizia dei terreni dalle erbacce, fioccano le contravvenzioni

Mancata realizzazioen dei viali parafuoco per prevenire gli incendi boschivi: fioccano le multe.

Stando a quanto raccontato dal Giornale di Sicilia in edicola oggi, ben 25 sanzioni sono state elevate dal Corpo Forestale tra Sambuca e Santa Margherita Belice. Colpiti soprattutto i proprietari di terreni che non hanno effettuato i lavori di pulizia dei propri fondi e realizzato i viali parafuoco, adempiendo alle ordinanze sindacali emesse in tal senso da diversi municipi.

Le multe ammontano a 86 euro per ogni ettaro. "Alcune settimane fa - riporta il quotidiano palermitano - il procuratore della Repubblica di Sciacca, Roberta Buzzolani, ha iscritto nel registro degli indagati 21 persone, a Menfi, proprietarie di terreni nei quali non erano stati eseguiti i lavori necessari come accertato a seguito di un incendio divampato, a luglio dello scorso anno, tra Porto Palo e Lido Fiori".