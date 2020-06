Sos pulizia delle spiagge, la ditta Iseda: "Non siamo stati contattati"

Le spiagge, in questi giorni, sono prese d’assalto. Sono tanti gli agrigentini che anche ieri, hanno scelto il mare. Dal 6 giugno, secondo decreto, inizierà ufficialmente la stagione balneare. Che l’estate abbia inizio? Si, ma con una situazione delle spiagge da rivedere. Sono diversi i detriti, ma anche la sporcizia abbandonata in ogni dove. "Non abbiamo notizie – spiega Giancarlo Alongi, amministratore delegato di Iseda al quotidiano La Sicilia - Contrattualmente dovremmo partire dal primo giugno. Siamo in attesa che l’Amministrazione comunale ci dia il via per entrare nelle spiagge con i mezzi meccanici".

Il 6 giugno è alle porte, ma la pulizia delle spiagge non è stata ancora neppure programmata.