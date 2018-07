Pubblicato l’elenco degli ammessi alle borse di studio 2017-2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In pubblicazione nel sito internet www.provincia.agrigento.itdel Libero Consorzio Comunale di Agrigento l’elenco degli aventi diritto alle borse di studio 2017/2018. L’elenco si trova nella home page nella sezione “primo piano” e all’albo pretorio on line dello stesso sito. L’elenco è consultabile anche nell’account twitter del Libero Consorzio “Stampa_LibConsAg”. I soggetti beneficiari sono 3384, mentre sono state 3.532le domande di partecipazione presentate dagli interessati e trasmesse dalle Istituzioni scolastiche secondarie di II° grado della provincia di Agrigento.Lo scorso anno scolastico le domande ammesse erano state 2.483.

Agli aventi diritto sarà corrisposto un importo massimo di 51,64 euro, quando saranno disponibili i fondi regionali.

La verifica della documentazione degli aventi diritto è stata eseguita dai funzionari del settore “Politiche del lavoro e dell’Istruzione”.

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, erano state inviate al Libero Consorzio Comunale di Agrigento dalle Istituzioni scolastiche di 2° grado della provincia, come previsto dal bando regionale, entro il mese di maggio 2018.

Le borse di studio sono riservate a quelle famiglie in possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94, redatto sulla base dei redditi conseguiti nell'anno 2016. Le borse di studio vengono assegnate quale sostegno alle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli.