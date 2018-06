Viadotto Petrusa chiuso da 17 mesi, pubblicato il bando di gara

Passi avanti per la ricostruzione del viadotto Petrusa, chiuso da 17 mesi. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo ai lavori per il ponte sulla strada statale 122 “Agrigentina”. Lo ha reso noto l'Anas. I lavori di ricostruzione del viadotto prevedono un investimento di oltre 2 milioni e 700 mila euro e una durata dell’intervento pari a 300 giorni.

L’appalto - proseguono dall'Anas - verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di valorizzare pienamente la qualità delle offerte.

"Anas - si legge in una nota - ha aderito al protocollo d’Intesa tra le prefetture della Regione Siciliana del 14 novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri. Le offerte digitali dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale Acquisti di Anas, pena esclusione, entro le ore 12 di martedì 10 luglio 2018".

La pubblicazione del bando arriva dopo un lungo iter per l'approvazione del progetto e dopo che, nei mesi scorsi, i residenti di contrada Petrusa avevano citato l’Anas per il risarcimento del danno patrimoniale causato dalla mancata ricostruzione del ponte Petrusa.