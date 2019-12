La rettifica dei confini tra Agrigento, Favara e Aragona adesso è effettiva: pubblicata la legge

A pochi giorni dal voto all'Ars è ufficialmente operativa la norma regionale che modifica i confini tra Agrigento, Favara e Aragona.

Il ddl è stato pubblicato infatti sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana divenendo finalmente effettivo e rideterminando quindi è stata fisicamente cambiata la geografia dei tre territori, ma sarà necessario che i tre comuni provvedano ad attivare una serie di procedure che oggi sono il vero "timore" di chi ha sostenuto il percorso prima verso il referendum e successivamente verso la rettifica effettiva dei confini.

Per questo, ad esempio, l'ex consigliere comunale di Favara Antonio Palumbo ha già annunciato che chiederà un incontro con l'amministrazione comunale per comprendere come agiranno gli uffici e quali saranno i tempi necessari. Uno sprone a fare presto è arrivato anche dal deputato regionale Giovanni Di Caro.

La porzione di territorio dove si effettuerà la più significativa delle operazioni di cambiamento di confini è certamente “Favara Ovest”, porzione di territorio oggi agrigentina ma abitata solo da favaresi perché, molto semplicemente, praticamente all’interno del nucleo urbanistico della città dell’Agnello pasquale. Proprio il contributo degli abitanti di queste zone è stato decisivo per raggiungere il quorum al referendum di maggio. Nell’operazione dal Comune di Favara Agrigento riceverà comunque porzione di zona industriale ricadente sul territorio del Comune di Aragona, in un’area prossima all’ospedale “San Giovanni di Dio” di contrada Consolida e la porzione di area di contrada San Benedetto limitrofa all’agglomerato industriale nei pressi del quartiere noto come San Michele.