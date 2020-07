Provinciale Ribera-Cianciana, finanziato progetto per 900mila euro

Nuovi interventi sulla strada provinciale 32 Ribera-Cianciana. Il settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria, dal km 12 fino all'innesto con la statale 118, dopo il comune di Cianciana.

"Un collegamento - precisa l'ufficio stampa dell'ente con una nota - che interessa un territorio di oltre quarantamila abitanti e che costituisce il primario tratto stradale per raggiungere i presidi sanitari di Ribera e Sciacca. Nella zona sono presenti, inoltre, numerose imprese agricole".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto realizzato dallo staff tecnico del Libero Consorzio prevede lavori per un milione e duecento mila euro, compresi di oneri fiscali. La base d'asta è di 900mila euro che include gli oneri per la sicurezza per 18mila euro, non soggetti a ribasso. L’incarico di progettazione era stato affidato alla sezione della zona Ovest della viabilità provinciale diretta dall’ingegnere Filippo Napoli.