Caldo torrido in città, la Protezione civile: "Alto rischio d'incendi"

L’ondata di calore è da bollino rosso. Agrigento si mette in fila dietro le città che oggi dovranno far fronte al grande caldo. Le temperature sfiorano i 40 gradi, per un’ondata di calore già preventivata da giorni.

Oggi l’Agrigentino dovrà tenere a bada il rischio incendi. Infatti, la Protezione civile ha diramato un’allerta massima. Per tutta la giornata - come si legge in una nota - l’avviso rischio incendi è stato aggiornato con pericolosità alta, e livello di allerta di attenzione. E’ questo ciò che si legge sul sito della Protezione civile.

La città incrocia le dita e spera che questa giornata di caldo torrido, possa essere soltanto una buona occasione per tuffarsi nel mare cristallino della costa agrigentina.