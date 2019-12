"Condizioni meteo avverse", piogge e forti venti di burrasca sulla provincia

Forti piogge e venti di bufera, con rischio di mareggiate lungo le coste. Non sarà una domenica da destinare alle passeggiate, insomma, quella prevista per domani in provincia di Agrigento e in larga parte della Sicilia.

A tracciare un quadro meteorologico non particolarmente rassicurante è la Protezione civile regionale, che per domani ha previsto un significativo peggioramento delle condizioni generali, per quanto, lo chiariamo, non sia stato proclamato un "allerta" rispetto al rischio idrogeologico.

Questo però non significa che non sia necessario stare attenti a quanto accadrà: secondo l'avviso diramato, dalle prime ore di domani, e per le prossime 24-36 ore, si prevederanno "venti di burrasca" anche forte con possibili forti mareggiate lungo le coste.

La Protezione civile consiglia quindi massima prudenza, anche se da un punto di vista delle piogge le perturbazioni previste non dovrebbero essere particolarmente intense.