Carenze infrastrutturali, il "Cartello sociale" chiede una delibera congiunta dei Consigli comunali

Carenza infrastrutturali della provincia, dalla protesta si passa alla proposta.

Come recita una nota stampa, "in continuità con le iniziative sviluppate contro l’isolamento della provincia di Agrigento e a seguito della recente e straordinaria manifestazione popolare, il Cartello sociale di Agrigento ha invitato i presidenti del consiglio dei comuni della provincia a manifestare la loro adesione alla battaglia di civiltà condotta dal cartello sociale e dai sindaci".

In tal senso l’Ufficio di Pastorale sociale e il "Cartello sociale", hanno proposto la convocazione di specifiche sedute di Consiglio comunale in tutta la provincia in vista dell’incontro con il vice ministro Giancarlo Cancelleri previsto per il prossimo 8 febbraio, attivandosi per approvare lo stesso schema di delibera da consegnare al rappresentante del Governo.

"Come reclamato a gran voce nella marcia del 25 gennaio - dice ancora la nota - si propone ai consiglieri comunali di quei consessi che condividono l’iniziativa di chiedere la costituzione di appositi tavoli tecnico- istituzionale che possano seguire, vigilare ed intervenire affinché le opere indispensabili siano al più presto completate, realizzate e rese fruibili per la collettività. Opere che necessitano di essere monitorate rispetto ai percorsi burocratici, tecnici e di finanziamento al fine di evitare che i ritardi registrati ​ aggravino ​ ulteriormente i disagi della popolazione compromettendo le attività produttive e le potenzialità turistiche della provincia".