Mancato pagamento del mese di giugno: convocata assemblea dei netturbini

Ritardi nel pagamento delle spettanze, via a nuove forme di protesta. Gli operatori ecologici hanno infatti annunciato un’assemblea per il prossimo 20 luglio nelle ultime 2 ore di ogni turno durante la quale discutere delle nuove difficoltà nel ricevere il pagamento degli stipendi.

In particolare, come si apprende dalla convocazione firmata dai segretari provinciali di Cgil Fp, Fit Cisl e Uiltrasporti, Vincenzo Iacono, Umberto Nero e Giovanni Manganella in sospeso sarebbe, tra le altre cose, il pagamento di uno stipendio.

“Ancora una volta – si legge – assistiamo al ritardo nel pagamento degli stipendi del mese di giugno e della quattordicesima mensilità ai lavoratori dipendenti delle società che operano per conto del Comune di Agrigento. Le scriventi organizzazioni sindacali – dicono – chiedono che, come statuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro gli stipendi vengano pagati puntualmente affinché i lavoratori possano programmare le spese della propria famiglia”.