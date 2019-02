Porto Empedocle è ormai una discarica a cielo aperto, continua lo sciopero dei netturbini

I rifiuti crescono, le soluzioni scarseggiano. A Porto Empedocle è ormai una vera e propria emergenza ambientale dopo i primi nove giorni di mancata raccolta dei rifiuti (due domeniche, un giorno di sciopero, sei di astensione arbitraria dei netturbini) dovuti alla ormai nota vertenza con i lavoratori delle imprese del raggruppamento Realmarina, che vantano diverse mensilità di stipendio arretrato.

Le strade sono ormai delle vere discariche, con tonnellate di spazzatura di ogni tipo che è stata abbandonata da cittadini esasperati ma, anche, da ignoti incivili che hanno approfittato del momento per smaltire rifiuti speciali e ingombranti di ogni tipo: dai frigoriferi ai divani e ai mobili. Una situazione che è ormai totalmente fuori controllo e rispetto alla quale non si vedono soluzioni.

Il Comune infatti continua ad allargare le braccia rispetto alla possibilità del pagamento delle somme spettanti alle aziende (e va precisato che attualmente anche i dipendenti comunali sono senza stipendio da quattro mesi) e aspetta le rimesse da parte dello Stato e della Regione, che tardano ad arrivare. Intanto il Municipio non ha fatto rispettare l'ordinanza di divieto di smaltimento dei rifiuti, probabilmente anche per evitare di esasperare oltremodo gli animi dei cittadini, che nel recente passato avevano dato vita anche a vere e proprie forme di rivolta come la creazione di barriere stradali realizzate con i rifiuti.

Insomma, Porto Empedocle è una polveriera e nessuno interviene per prevenire il disastro: se si deciderà infatti di iniziare ad incendiare la spazzatura per le strade le conseguenze per la sicurezza delle persone potrebbero essere ancor più gravi.

