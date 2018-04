I vasi che hanno unito la città, fioccano le dediche degli agrigentini

Agrigento si dedica i vasi del viale della Vittoria. Tanti, tantissimi gli agrigentini che hanno scelto di regalarsi i vasi del centro città, personalizzandoli con il nome delle proprie attività commerciali, o ancora con i nomi delle figlie o delle proprie fidanzate.

All’interno dei vasi, anche delle piantine “adottate” dagli agrigentini che hanno voluto mettere nero su bianco il proprio impegno per la città. I vasi sono stati realizzati dall’Accademia di Belle Arti, sotto la direzione di Alfredo Prado.

Una nuova idea di protagonismo civico per i vasi che subito hanno fatto breccia nel cuore degli agrigentini. La città, unita e compatta, difende quegli elementi di arredo urbano che non troppo tempo fa erano stati distrutti da alcuni “incivili”. Poi, l’Accademia ha scelto di realizzarne ancora, coinvolgendo la città. Il progetto è stato subito ben accolto e adesso le adesioni non si contano più.