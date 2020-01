"Tredicenne costretta a prostituirsi", cinque persone a processo

Si svolgerà il prossimo 27 gennaio l'udienza preliminare nel procedimento su presunti abusi sessuali perpetrati tra Menfi e Gibellina nei confronti di una minore di 14 anni costretta, si ipotizza, a prostituirsi con il favoreggiamento della madre.

La notizia è riportata sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. A giudizio ci sono appunto il genitore (di cui non si rende noto il nome per non danneggiare la ragazzina) e poi Pietro Civello, di 63 anni, di Gibellina, e i menfitani Calogero Friscia, di 25 anni, Vito Sansone, di 43, e Vito Campo, di 69. L'udienza si terrà dinanzi al gup del Tribunale di Palermo Marcella Ferrara.

L'indagine fu condotta dai carabinieri della Compagnia di Sciacca.