"Giro di prostitute in un locale della zona industriale", inchiesta chiusa dopo 11 anni

Squillo assoldate dalla Romania e fatte prostituire nel locale "Dolce vita", lungo la strada industriale. Il pubblico ministero Elenia Manno, insediatasi poche settimane fa, conclude un'indagine che il pm Santo Fornasier aveva avviato nel 2007 fa e aveva portato anche a un'operazione con dieci misure cautelari.

Gli indagati sono undici. Si tratta di Elena Acujboaei, 41 anni, rumena; Mario Ciulla, 35 anni, di Agrigento; Maria Balan, 64 anni, rumena; Vito Destro, 52 anni, favarese; Elis Ana Acujboaei, 39 anni, romena; Andrea Amato, 48 anni, di Porto Empedocle; Robert Florin Tesoi, 35 anni, rumeno; Neculai Zavache, 35 anni, rumeno; Vasile Sorin Chiriac, 47 anni, rumeno; Giovanni Corvaia, 40 anni, di Agrigento e Antonio Caramazza, 43 anni, di Favara.

Sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed esercizio della prostituzione. Gli indagati avrebbero procacciato le prostitute rumene pagando loro il viaggio e promettendo facili guadagni. Per l'ingresso in Italia, in quegli anni più complesso perchè la Romania non faceva parte dell'Unione europea, avrebbero attestato falsamente l'ospitalità per altri motivi.

Una volta arrivate in Italia le rumene, sostiene l'accusa, venivano fatte prostituire nel night "La dolce vita" che ha dato il nome all'operazione. All'interno del locale notturno vi sarebbero stati dei camerini dove le ragazze vendevano il loro corpo ai clienti.

Con l'avviso di conclusione delle indagini, i difensori - gli avvocati Daniele Re, Aldo Virone, Salvatore Brucculeri, Diego Galluzzo e Salvatore Collura - hanno venti giorni di tempo per produrre memorie o chiedere un interrogatorio dei propri assistiti per tentare di convincere il pm a non chiedere il rinvio a giudizio.