Giro di prostituzione e case di appuntamenti, chiesto il giudizio per 3 imputati

Avrebbero gestito delle case di prostituzione. Il pubblico ministero Chiara Bisso ha chiesto il rinvio a giudizio di Giuseppe Castaldo, 44 anni di Agrigento, Calogera Graceffa, 35 anni di Palma di Montechiaro, e Carmelo Russo, 46 anni di Agrigento. I tre sono rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Pennica, Alfonso Neri e Alberto Seggio.

Le case di prostituzione sarebbero state spacciate come "centro massaggi" su un sito internet. Per la Procura, vi sarebbe stato un giro di prostituzione tra Agrigento e Palermo e sfruttando le prestazioni sessuali di almeno cinque donne, che si facevano pagare da 80 a 250 euro, gli indagati avrebbero guadagnato il 40 per cento sul prezzo di ogni incontro.