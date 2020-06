Emergenza Covid 19, incarichi e proroghe dei contratti per l'Asp

Sono stati prorogati i contratti dei 27 medici del Pronto soccorso dell’ospedale, San Giovanni di Dio di Agrigento. Ok anche alle graduatorie per l’affidamento ai medici specialisti. Ci saranno anche dei nuovi arrivi, personale sanitario chiamato per gestire l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, i 27 medici in servizio saranno responsabili degli ospedali di: Agrigento, Licata, Canicattì e Sciacca. L’obiettivo è quello di assicurare l’assistenza continua negli ospedali e per gestire al meglio l’emergenza Coronavirus. Lo scorso 21 aprile, l'Asp, ha reso pubblico un avviso utile al conferimento di diversi incarichi, ecco il dettaglio dei medici specialisti.

Sei medici in Ostetricia e ginecologia, cinque in Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro, due in Medicina nucleare, tre in Oftalmologia, uno medico in Radiodiagnostica, cinque perdici in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, un medico in Psichiatria, un medico per Medicina interna, tre pediatri, tre medici in Neonatologia, un medico in Terapia intensiva neonatale, un medico inAnatomia patologica, cinque medici in Medicina trasfusionale, sei medici in Patologia clinica, cinque medici in Igiene - Epidemiologia e Sanità pubblica, un medico Chirurgia generale.