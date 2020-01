Pronto soccorsi da incubo? Ecco i fondi per accoglienza e per migliorare i comfort

Gestione dei pronto soccorso e interventi finanziari - da parte della Regione - per evitare che diventino luoghi da incubo. L'assessorato regionale alla Salute ha assegnato 535.800 euro per realizzare il progetto obiettivo per migliorare l'accoglienza dei servizi di pronto soccorso.

Di questi fondi, ben 335.800 euro verranno utilizzati per l'accoglienza. All'inizio di dicembre è stato, infatti, formalizzato un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana. Gli altri 200 mila euro - stando a quanto venne deciso in un tavolo tecnico - verranno così spesi: 50 mila euro per interventi di manutenzione ordinaria correlati al miglioramento del comfort e di conformità di layout dei pronto soccorso e 150 mila euro per l'acquisto di attrezzature elettromedicali, arredi e dispositivi sanitari. A deliberarlo è stato il direttore generale facente funzioni dell'Asp di Agrigento Alessandro Mazzara.