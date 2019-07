Programma formativo e di aggiornamento al Comune, prima fase completata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si è conclusa la prima fase del programma formativo e di aggiornamento dedicato al personale del Comune di Agrigento, deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Segretario Generale nell’ambito del sistema anticorruzione. Tra maggio e luglio si sono svolti cinque incontri formativi, con docenza interna, che hanno trattato di Prevenzione della corruzione e trasparenza, Risk management, Codice Etico e di comportamento, Gestione documentale e dematerializzazione, Obblighi di pubblicazione, Politiche comunitarie e utilizzo delle risorse con gli strumenti del business intelligence, Gestione del contenzioso nell’ambito del Settore, dei debiti fuori bilancio e delle transazioni. A settembre invece, la programmazione riprenderà trattando temi quali Opere pubbliche, acquisti e fornitura, Redazione e gestione degli atti amministrativi, di Gestione contabile, di Privacy.

Sempre su questo tema è già tracciato e approvato il programma formativo 2020. Il progetto formativo è sempre gestito dal personale interno a supporto dell’Ufficio Prevenzione della Corruzione, coordinato da Angela Orlando e Carmelo Fanara, con la referente Ermelinda Tuttolomondo. L’iniziativa merita di essere evidenziata perché interviene in modo strutturato su un aspetto, la formazione e l’aggiornamento, che - se coltivato - accresce la qualità amministrativa e tecnica dell’Ente. I docenti del corso sono stati il Segretario Generale, Michele Iacono, il Responsabile degli affari legali, Antonio Insalaco, il Responsabile per la trasparenza, Cosimo Antonica, il Responsabile dei servizi informatici, Pietro Sipione, il funzionario esperto in gestione dei fondi comunitari Giuseppe Bartolomeo, a cui si aggiungeranno gli altri dirigenti e altro personale professionalmente specializzato. Il primo step realizzato senza costi per l’Ente, ha prodotto un’interessante valutazione anonima sul gradimento del corso e sui docenti attraverso il giudizio dei 124 dipendenti partecipanti al corso, che hanno espresso punteggio medio di 4,5 su 5.