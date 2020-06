Progetto Spartacus, Mariella Lo Bello assolta in primo grado: la Procura propone appello

La Procura regionale ha "denunciato" un danno erariale di 35.401.000 euro, pari alle risorse impiegate nel progetto “Spartacus". Nel dettaglio venivano contestate la violazione del divieto di affidare in house il progetto al Ciapi in quanto ente non adeguato sul piano organizzativo.

Ad essere assolta in primo grado è stata l'ex assessore Mariella Lo Bello. Nell'ambito del progetto "Spartacus", l'agrigentina, dovrà presentarsi in appello. Ad impugnarlo è stata la procura regionale della Corte dei conti.

Secondo l’accusa, Mariella Lo Bello, era stata condannata a pagare una cifra pari a 885.250,00 euro. La Procura ha accusato l'ex assessore Lo Bello di avere, nella qualità di componente della Giunta Regionale, contribuito con il proprio voto favorevole alla adozione della deliberazione n. 328 del 2013 fornendo un apporto causalmente riconducibile alla programmazione ed alla esecuzione del progetto “Spartacus”.

L'ex assessore, difesa dall'avvocato Rubino, si è coostituita in giudizio evidenziando, in particolar modo, come la giunta, con la deliberazione n. 328/2013, si fosse limitata ad esprimere una presa d’atto in ordine alla proposta dell’assessore Regionale competente, rimettendo agli organi ed agli uffici dell’Amministrazione regionale il compito di verificare la concreta fattibilità del progetto in questione, che in quella fase si trovava allo stato embrionale.

La giunta regionale, risulterebbe estranea alle vicende del progetto "Spartacus". Il giudice di primo grado, ha escluso ogni tipo di legame tra la deliberazione della giunta regionale ed il danno prospettato dall'accusa.

La Procura ha successivamente ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti. L'ex assessore Lo Bello, difesa dall'avvocato rubino, dovrà presentarsi nella prossima udienza fiddata per il 16 ottobre 2020.