Progetto smart city, nasce un centro aggregazione per bimbi e anziani

Un centro polivalente di aggregazione per bambini, adolescenti, famiglie, disabili e anziani, “Agrigento itinerari in rete: verso la smart city” e un progetto per avviare attività per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno o emergenza creando opportunità occupazionali e di auto-sostentamento. E infine un progetto per l’attivazione di una serie di servizi culturali. Sono 4 i capitolati pubblicati, nelle ultime ore, dal Comune. E fanno tutti parte del programma di riqualificazione di “Girgenti”.

Capitolati per i quali, adesso, l’ente dovrà pubblicare il bando. Per il centro d’aggregazione l’obiettivo è la prevenzione del disagio e il miglioramento delle risorse individuali e di gruppo, nonché il riuscire a fronteggiare difficoltà emotive e relazionali. L’importo dell’appalto che dovrà essere finanziato dall’aggiudicatario è di 142 mila euro per un periodo di 3 anni. Il Comune dovrà mettere a disposizione solo un idoneo locale. “Agrigento itinerari in rete:verso la smart city” prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica: Agrigento si vuole che, di fatto, passi al digitale. L’importo progettuale è di 67mila euro di cui l’aggiudicatario dovrà finanziare 18.090 euro e il Comune dovrà mettere a disposizione 48.910 euro.