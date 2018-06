Presentato alla Confcommercio il progetto: "Sicily2do", il portale delle escursioni

E’ stato presentato questa mattina nella sede della Confcommercio di Agrigento, il nuovo progetto Sicily2do, il portale di escursioni nel territorio agrigentino. Sicily2do nasce dall’esperienza storica e dalla perfetta collaborazione tra Ibla Europe Viaggi e Pattitour, operatori leader indiscussi nell’organizzazione di viaggi in bus. All’interno del portale è possibile scegliere e prenotare numerosi tour ed escursioni ad Agrigento e in provincia, con partenze giornaliere garantite. L’ offerta è in continua evoluzione e si arricchirà di nuove ed emozionanti travel suggestions.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente di Confcommercio Francesco Picarella, Giuseppe Criminisi, presidente regionale Fiavet Sicilia, Emanuele Farruggia, presidente consorzio turistico Valle dei Templi e Giovanni e Alessandro Patti di “Pattitour Viaggi”. La presentazione del portale è stata curata dall’agenzia di comunicazioni Crianza Ha moderato l’incontro Valeria Ciccotta di “Ibla Europe Viaggi”.

All'evento, hanno preso parte anche diversi operatori del settore turismo, compresi albergatori e gestori di strutture ricettive in genere.

“Si tratta di una grande opportunità per il turismo della nostra provincia, – dice Valeria Ciccotta, responsabile commerciale di Ibla Europe Viaggi – non solo perchè la partenza per le escursioni è prevista in prossimità dei B&B ed Hotels, ma anche perché ambisce a motivare i turisti a prolungare la loro permanenza nel nostro territorio”.

Il progetto prevede diverse iniziative, comprese escursioni e visite guidate nei vari siti di interesse regionale. “Iniziativa che si sposa in maniera sinergica anche con lo shopping” ha commentato il vicepresidente di Confcommercio Agrigento, Alfonso Valenza.

Per Picarella si tratta di servizi che si vanno ad aggiungere all’offerta turistica del territorio che non può non tenere conto della domanda e delle richieste dei viaggiatori, che oggi si spostano in modo sempre più consapevole rispetto al passato e con aspettative molto alte: “Alla crescita della qualità dei flussi – dice Picarella - deve corrispondere la crescita della reputazione delle nostre offerte. Oggi – ha aggiunto - nel turismo è importante avere il prodotto e la proposta giusta per il cliente giusto. Uno dei più importanti cambiamenti avvenuti nel mondo del turismo è stato entrare nel mercato di offerta, dove è l’ospite a scegliere, partendo dai suoi bisogni e dai suoi interessi”.