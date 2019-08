Asilo nido del Villaggio Mosè, bocciato il progetto di riqualificazione

Bandi per la realizzazione o la riqualificazione degli asili nido, il Comune di Agrigento si becca una "porta in faccia" da parte della Regione Siciliana.

Come è già avvenuto per alcune iniziative progettuali in passato, da Palermo hanno ritenuto non ricevibile la proposta per la realizzazione di lavori di riqualificazione, sistemazione degli spazi esterni e delle coperture all'asilo nido del Villaggio Mosè in via Lucrezio.

Secondo l'Assessorato alla Famiglia, che ha in questi giorni distribuito importanti risorse a molti comuni siciliani per questo scopo, il progetto risulta essere "non ricevibile" in quanto la domanda "non contiene la perizia degli arredi previsti" e quindi la stessa non sarebbe conforme a quanto richiesto. Era già accaduto, per esempio, con il progetto di riqualificazione di piazza del Vespro a Villaseta, anche questo rispedito al mittente dalla Regione.

Agrigento comunque non è da sola, dato che uguale destino hanno avuto i progetti sugli asili nido proposti dai Licata e Montallegro, anche in questi due casi per problemi rispetto al progetto proposto.