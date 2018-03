I giovani e i siti Unesco, progetto regionale gestito dal Parco Valle dei Templi

Far conoscere ai più giovani il patrimonio Unesco. Questo lo scopo del progetto di cui il Parco archeologico della Valle dei Templi avrà la supervisione. L'ente si occuperà per conto della Regione Siciliana di gestire il progetto e per farlo - si legge sul quotidiano La Sicilia - sono stati messi a disposizione 500mila euro, che saranno amministrati dal Parco.

Le attività sono state già avviate da un paio d'anni, ma l'incarico è stato formalmente conferito qualche mese fa e divenuto noto solo in questi giorni.

"Il Dipartimento per i Beni culturali - spiega il direttore dell'ente Parco, Giuseppe Parello - ci ha incaricato di gestire la procedura in compartecipazione con loro. A noi spetta la parte tecnico-amministrativa, e questo incarico è evidentemente un grande riconoscimento alla nostra attività".