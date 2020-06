Poliambulatorio di Ravanusa, progetto ok: via alla riqualificazione

Ravanusa avrà un poliambulatorio di tutto rispetto. È stato approvato e finanziato oggi dall’Asp di Agrigento il progetto che prevedere un restyling della struttura. Un passo avanti importante che la comunutà aspettava da troppo tempo.

"I locali - dice Giusy Savanrino - sono fatiscenti, ritroveranno ora la dignità per servire al meglio la nostra comunità. È ovvio che contestualmente ai lavori si dovrà pensare anche a rafforzare il servizio sanitario offerto". Ravanusa apre le porte ad una struttura che tornerà ad essere all'avanguardia.

"Ringrazio i dirigenti - dice in una nota Giusy Savarino per aver raccolto le mie sollecitazioni e confesso di essere particolarmente contenta anche perché sento di onorare la memoria di mio padre, che tanto ha fatto per quei locali e per l’efficienza di quel servizio".