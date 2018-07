"Progetto Isola" contro il randagismo, in due settimane visitati 115 cani

Positivo il bilancio delle prime due settimane di attività a Lampedusa nell’ambulatorio veterinario pubblico allestito grazie alle donazioni della Lav e gestito con medici veterinari dell’Asp e dell’Ordine di Palermo con l’aiuto di volontari e dell’associazione locale “Il cuore ha 4 zampe”.

Sono stati 115 i cani visitati, 75 i prelievi per approfonditi controlli medici, 48 i cani microchippati che così sono ora giuridicamente riconosciuti, e 32 quelli sterilizzati.

Il Comune di Lampedusa - fanno sapere dalla Lav - ha chiesto che prima del nuovo intervento già programmato a settembre ci sia una settimana straordinaria per visite e microchippature che è stato concordato si svolgerà dal 6 al 12 agosto.

"In quei giorni - proseguono dalla Lav - saranno anche posizionati dieci dispenser fissi di cibo e acqua in vari punti dell’isola e, visto il periodo di maggior afflusso turistico, saranno rafforzati i controlli anche grazie alla polizia municipale presso aeroporto, porto, strade cittadine, spiagge e campagne, con i lettori di microchip donati dalla Lav nonchè ci sarà la maggiore diffusione del depliant informativo sulla tutela dei cani, realizzato anche in lingua inglese e per il rispetto dell’ordinanza firmata dal sindaco il 6 luglio scorso con la quale si incentiva il censimento dei quattrozampe con la microchippatura e la sterilizzazione dei cani".