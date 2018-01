Passi avanti per il "Progetto Girgenti", Vitellaro: "Primi cantieri entro l'anno"

Prende corpo il "Progetto Girgenti" per la riqualificazione del centro storico. La convenzione tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è in fase di registrazione ed i progetti per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro saranno esecutivi entro la primavera. Lo ha annunciato Pietro Vitellaro, consigliere comunale, capogruppo di "Agrigento Cambia". Ciò consentirà agli uffici - aggiunge Vitellaro - di procedere con le gare d’appalto e aprire i primi cantieri entro la fine del 2018.

Saranno riqualificati vie e centri nevralgici del centro storico, tra cui la via Duomo ed i cortili vicini, per cui è prevista una spesa di circa 4.500.000. Previsto il completamento funzionale e l'arredamento del Palazzo Tommasi e della piazza antistante (2.000.000 euro); ed ancora il completamento dell’ex-ospedale civile in via Atenea che sarà sede dell’università (circa 6.000.000 euro). Si miglioreranno anche i sistemi di mobilità in centro tra i quali: completamento del terminal bus di piazzale Rosselli, sistema di ascensori da piazza Marconi a piazza San Pietro e bike sharing (circa 500.000 euro).

"Il Progetto Girgenti diventa sempre più realtà - afferma Vitellaro - e rappresenta l’immagine di una Città che ha voglia di rinascere. Si tratta di un progetto a cui abbiamo creduto ed investito sin dall’inizio della nostra esperienza a Palazzo dei Giganti. È il frutto della sinergia e della collaborazione tra diverse istituzioni ed enti privati".