Progetto "Girgenti", il Comune cerca professionisti per la riqualificazione

Il Comune di Agrigento cerca operatori economici per l’affidamento dei lavori di architettura e ingegneria, che riguardano la riqualificazione del centro storico, nell’ambito del progetto “Girgenti”.

Le manifestazioni d’interesse, approvate dal dirigente del settore Infrastutture Giuseppe Principato, riguardano la riqualificazione delle vie, dei cortili e delle scale della zona di via Saponara, via Santa Maria dei Greci, salita Sant’Antonio, via Serroy, via Gubernatis e via Santa Sofia, e sono rivolte ad operatori economici iscritti all’albo regionale per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva dei lavori. L’importo complessivo dei lavori ammonta a oltre 2,2 milioni di euro, per un costo stimato delle competenze pari a 27.806 euro.

Ma non solo. Un’altra manifestazione d’interesse è stata approvata per la riqualificazione dei percorsi e degli itinerari turistici tra la piazzetta antistante il Palazzo Tomasi e la via Atenea. In questo caso l’importo dei lavori è di 1,1 milioni di euro, per un costo stimato delle competenze pari a 8.656 euro.