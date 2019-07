Il progetto "Girgenti" scalda i motori, firmata la convenzione con il Governo

Il Segretariato generale della presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato al Comune di Agrigento che la Corte dei Conti ha registrato la convenzione di modifica relativa al "Progetto Girgenti" inserito nel Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia.

"Oggi possiamo finalmente ripartire con il Progetto Girgenti - ha dichiarato il sindaco Lillo Firetto - dopo due anni persi inutilmente per colpa di un intervento normativo statale infausto". I progetti inseriti nel piano, come noto, sono molto numerosi e riguardano diverse zone del nostro centro storico. Bisognerà comunque risolvere una questione che lo stesso Firetto aveva evidenziato non molto tempo fa, cioè l'eliminazione nel decreto finale delle somme per le fasi iniziali dei cantieri che avrebbero creato difficoltà organizzative ai Comuni, soprattutto a quelli che hanno tensioni di cassa, che sono poi la stragrande maggioranza di quelli siciliani.