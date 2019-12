Impianti di compostaggio di comunità, nove comuni esclusi dai finanziamenti

Gli allegati alle domande sono stati presentati oltre il termine previsto: tutti i comuni della provincia di Agrigento partecipanti al bando per la realizzazione di compostiere di comunità (e il 99% degli altri centri siciliani) esclusi da milioni di euro di fondi europei.

Il dipartimento ha infatti ritenuto che Sambuca di Sicilia, Grotte, Menfi, Sciacca, Santo Stefano Quisquina, Camastra e Favara fossero da escludere poiché gli allegati collegati all’istanza sono pervenuti oltre il termine di scadenza”. Altri due centri, cioè Raffadali e Cammarata si sono visti contestare invece, nel primo caso, il fatto che l’istanza fosse sprovvista “del parere dell’Arpa ovvero della firma del progettista” e nel secondo caso l’assenza della copia del titolo di proprietà delle aree individuate.

I sindaci però non ci stanno e, soprattutto coloro che sono stati esclusi per presunto superamento dei termini di legge oggi chiedono a gran voce che la Regione provveda a reintegarli in considerazione del fatto, dicono, che il bando è stato più volte rimaneggiato e che lo stesso di fatto non sarebbe stato chiaro rispetto proprio rispetto ai termini indicati

Del resto i fondi avrebbero consentito di sbloccare finanziamenti molto importanti: le compostiere di comunità avrebbero infatti permesso di ridurre la quantità di rifiuto umido conferito in discarica.