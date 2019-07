Consolidamento della Cattedrale di San Gerlando: c'è il progetto

Questa volta, dopo anni di annunci e promesse mancate, sembra che si sia arrivati ad un risultato concreto: c'è un progetto, per quanto preliminare, per il consolidamento del colle di San Gerlando.

A realizzarlo è stata la società veronese "Technital", che si era aggiudicata la realizzazione della progettazione che, si spera, servirà per eliminare il fenomeno franoso che minaccia da ormai alcuni anni il costone su cui sorge non solo la Chiesa Madre, ma anche parte del centro storico.

Adesso l'elaborato - messo su carta interloquendo anche con l'Arcidiocesi e i progettisti degli interventi già realizzati sull'edificio di culto - dovrà passare al vaglio di una (o più) conferenze di servizio durante le quali i vari enti preposti dovranno dare il proprio parere in merito. Il primo appuntamento è stato convocato per fine luglio. Fatto questo si aprirà una fase più o meno lunga che dovrebbe portare alla gara d'appalto europea per la realizzazione dei lavori. Significa che la procedura, nel suo complesso, potrebbe richiedere diversi mesi se non un anno o due prima di portare all'effettivo avvio dei cantieri, sempre che non si manifestino problemi di copertura finanziaria.