Progetto per il colle di San Gerlando, rinviata l'apertura delle buste

Messa in sicurezza della collina della cattedrale di Agrigento, rinviata a maggio l'apertura delle buste per il servizio di progettazione dell'intervento. La gara, messa a bando dal commissario per il dissesto idrogeologico, prevedeva come scadenza della presentazione delle offerte il 12 aprile scorso. In linea teorica, la settimana successiva si sarebbe dovuto precedere all'individuazione dei professionisti interessati e individuare l'eventuale aggiudicatario. Per problemi tecnici, tuttavia, questa fase della gara per gli "interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorgono il Duomo e l’intera area diocesana di Agrigento” è stata rinviata prima al 17 aprile e, ieri, al 2 di maggio prossimo. Se siamo ancora ampiamente entro i margini che consentirebbero comunque di avere entro l'autunno un progetto definitivo da inserire poi nella finanziaria Regionale, un po' tutti rimangono con il fiato sospeso. Del resto era stato lo stesso cardinale di Agrigento, don Franco Montenegro, a sottolineare come, in occasione della consegna dei lavori di consolidamento della sola struttura di culto, non si sarebbe potuto festeggiare fintanto che non fossero stati avviati gli interventi sulla collina, il cui dissesto è oggi evidentemente la principale causa di allarme. Così l'appello da parte di tutti è a far presto, rispettando i tempi che la stessa Regione si è data per mettere la parola "fine" ad una vicenda decennale che oggi, oltre a minacciare un bene storico, pende come una "spada di Damocle" sulla sicurezza di una parte del centro abitato.