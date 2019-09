Incompiute, vertice con Anas: entro l'anno riaperta galleria Santa Lucia e viadotto Petrusa

Verfica sui luoghi delle tre grandi incompiute agrigentine a "marchio" Anas nella giornata di ieri.

Un incontro voluto dall'amministrazione comunale per fornire risposte su tempi e prospettive che riguardano i cantieri del viadotto Akragas II, della galleria Spinasanta e del viadotto Petrusa.

Nel primo caso sono stati riscontrati "gravi ritardi" nello svolgimento degli interventi (che sarebbero dovuti partire a luglio a pieno ritmo) mentre il cantiere si sta di fatto installando solo ora. Entro la prossima settimana dovrebbero comunque essere messe in campo diverse squadre che dovrebbero iniziare a lavorare anche sui piloni, soprattutto quelli in condizioni peggiori. Nel frattempo è invece in corso di affidamento il servizio di realizzazione del progetto della viabilità complementare.

Per quanto riguarda la galleria “Santa Lucia” e il viadotto “Petrusa”, Anas ha rassicurato sulla consegna delle opere entro l'anno.