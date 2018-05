“Il Profumo della Giustizia”, Aldo Mucci ricorda le vittime della mafia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il Profumo della Giustizia” è il titolo del libro scritto da Aldo Mucci,edito da Wikimedia Foundation Inc. (San Francisco California-USA). Una raccolta accurata di biografie analitiche di tutori della legge, uccisi dalla mafia.



"Il libro - scrive Mucci - vuole essere una testimonianza di coraggio, un simbolo e un monito a non dimenticare, a non abbassare la guardia. Il nostro deve essere un impegno quotidiano per una legalità non solo formale e a una giustizia sostanziale, contro le organizzazioni criminali. Ricordare gli uomini, magistrati, poliziotti, carabinieri, vessilli della Giustizia, uccisi dalle mafie deve essere per noi memoria che si fa manifesta nel nostro agire di ogni giorno e nelle scelte concrete in tutti i campi, come cittadini e come istituzioni. C’è una domanda di giustizia ancora non soddisfatta. Per questo siamo tenuti a difendere la memoria, a coltivarla, a perpetuarla. La memoria non è data per sempre. Dedico questo libro alla memoria del piccolo Claudio Domino, ucciso nel 1986 a soli 11 anni dalla mafia. Rivolgo un caro abbraccio al papà Ninni".