Profanata tomba di famiglia del sindaco Carmina, i M5S: "Atto ignobile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ancora una volta un atto ignobile colpisce il nostro sindaco. Ancora una volta siamo solidali e vicino al sindaco ida carmina e la sua famiglia! Questi atti vanno condannati in tutto e per tutto, chi dilaga odio e menzogne permette e alimenta questi comportamenti! Ciò conferma che siamo sulla giusta strada, non caleremo la testa e andremo avanti al suo fianco.