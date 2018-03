La produzione di "Fuocoammare" torna a Lampedusa, "Sos" attori

La produzione di “Fuocoammare” torna a Lampedusa. Gli autori del docufilm che ha conquistato tutti, tornano sull’isola. Ad annunciarlo è il sindaco, Totò Martello. “La nostra amata Lampedusa si trasformerà in un set cinematografico.

La Stemal Entertainment in associazione con IpotesICinema e con la collaborazione di Rai Cinema è in procinto di realizzare un film tratto dal libro “Lacrime di sale” - edito Mondadori - scritto da Pietro Bartolo, dirigente medico del presidio sanitario dei Lampedusa e da Lidia Tilotta, giornalista Rai della Tgr Sicilia. Il protagonista del film sarà Sergio Castellitto.

“La produzione – fa sapere Martello - cerca persone residenti a Lampedusa di ogni età e nazionalità, per i ruoli di attori secondari, figurazioni speciali e comparse”. I casting si svolgeranno nella giornata di giovedì 5 aprile dalle 9 alle 18 in un hotel di via Roma.